Milan x Udinese: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 21/22

Para manter a liderança, o Milan recebe a Udinese na tarde desta sexta-feira (25), no San Siro, às 14h45 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Udinese DATA Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 14h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, na internet, vão transmitir o jogo desta sexta-feira, no San Siro. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado por vitórias no italiano e também na Copa da Itália, o Milan vai em busca de um triunfo que pode mantê-lo na liderança da Serie A.

Com 56 pontos, os Rossoneri estão na frente de Napoli (3º) e Inter (2º), que tem 54 pontos. O Milan está há cinco jogos sem perder.

Do outro lado, a Udinese está na 16ª posição do italiano, com 25 pontos marcados.

Apesar de reconhecer o bom momento do rival, os visitantes prometem dar trabalho à equipe de Milão.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MILAN

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 0 Sampdoria Campeonato Italiano 13 de fevereiro de 2022 Salernitana 2 x 2 Milan Campeonato Italiano 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Inter Copa Itália 1 de março de 2022 17h (de Brasília) Napoli x Milan Campeonato Italiano 6 de março de 2022 16h45 (de Brasília)

UDINESE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Udinese 1 x 1 Lazio Campeonato Italiano 20 de fevereiro de 2022 Verona 4 x 0 Udinese Campeonato Italiano 13 de fevereiro de 2022

Próximas partidas