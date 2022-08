Milan x Udinese: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Jogo acontece neste sábado (13), pela primeira rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar na TV e na internet

Defendendo o título, o Milan estreia no Campeonato Italiano neste sábado (13), contra a Udinese, no San Siro, às 13h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Atual campeão, o Milan quer manter o posto na Velha Bota e conta com o apoio de sua torcida para começar o italiano com o pé direito. Os Rossoneri não poderão contar com Tonali e Ibrahimovic, lesionados, mas contam com o retorno de Origi, recuperado.

Do outro lado, a Udinese não tem problemas no elenco para o duelo deste sábado, e podem mudar de esquema, deixando de ter quatro defensores para o 3-5-2, com Deulofeu sendo o principal jogador no ataque.

Prováveis escalações

Possível escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

Possível escalação do Udinese: Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success.

Desfalques da partida

Milan:

Ibrahimovic e Tonali: lesionados.

Udinese:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Milan x Udinese DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Milan

JOGO CAMPEONATO DATA Vicenzo 1 x 6 Milan Amistoso 6 de agosto de 2022 Olympique 0 x 2 Mian Amistoso 31 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atalanta x Milan Serie A italiana 21 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília) Milan x Bologna Serie A italiana 27 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília)

Udinese

JOGO CAMPEONATO DATA Udinese 2 x 1 Feralpo Copa da Itália 5 de agosto de 2022 Udinese 1 x 3 Chelsea Amistoso 29 de julho de 2022

Próximas partidas