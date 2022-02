Milan x Udinese: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Italiano 21/22

🔝assist di #DiNatale 🎮 e tiro vincente di #Barreto 🔥⚽️

🔝assist by Di Natale 🎮 and winning goal by #Barreto 🔥⚽



🔙 to #MilanUdinese 2006/2007



⚪⚫ #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/zNtgZO0rZj