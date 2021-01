Milan x Torino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times se enfrentam neste sábado (9), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O , líder da entra em campo nesta sábado (9), às 16h45 (de Brasília), para enfrentar o , 18º colocado, pela 17ª rodada do Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Torino DATA Sábado, 9 de janeiro de 2021 LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Milan segue na liderança da Serie A/ Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MILAN

O Milan, líder da Serie A, sofreu sua primeira derrota no campeonato na última rodada , um 3 a 1 para a , no San Siro. Com desfalques, entre eles Ibrahimovic, o time dde Steafno Pioli conheceu o primeiro revés apenas na 16ª rodada do Italiano.

Com a derrota da , o primeiro lugar da tabela continua assegurado, mas apenas um ponto separa as rivais

Pioli: "Ibrahimovic? Vamos ver se ele será relacionado para a partida contra o Torino (no sábado). Será difícil, mas vamos aguardar. Contra o ele certamente estará em campo" pic.twitter.com/wdh9ANps0U — AC Milan (de 🏠) (@ACMilan_Brasil) January 6, 2021

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Diaz; Leao

TORINO

Por outro lado, o Torino não vive grande momento no Campeonato Italiano, o time ocupa apenas a 17ª colocação, com apenas 12 pontos, mesma quantidade do , primeiro time na zona do rebaixamento.

Provável escalação do Torino: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 3 Juventus Serie A 6 de janeiro de 2021 Benevento 0 x Milan Serie A 3 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Torino Coppa Italia 12 de janeiro de 2021 16h45 (de Brasília) Cagliari x Milan Serie A 18 de janeiro de 2021 16h45 (de Brasília)

TORINO

JOGO CAMPEONATO DATA Torino 1 x 1 Verona Serie A 6 de janeiro de 2021 Parma 0 x 3 Torino Serie A 3 de janeiro de 2021

Próximas partidas