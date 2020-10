Milan x Sparta Praga: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo é válido pela segunda rodada do grupo H da Europa League; veja onde acompanhar na TV e na internet

Pela segunda rodada do grup H da , e Sparta Praga se enfrentam nesta quinta-feira (29), no San Siro, às 14h55 (de Brasília). A partida será transmitida pela Fox Sports, no canal fechado. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Sparta Praga DATA Quinta-feira, 29 de outubro de 2020 LOCAL San Siro, HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Samuel Shivambu/BackpagePix)

A partida será transmitida pela Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido na rodada de estreia, o Milan agora quer aproveitar o fator casa para ganhar mais uma na . No entanto, os Rossoneri não terão Rebic, Musacchio e Gabbia, lesionados, enquanto Donnarumma e Hauge testaram positivo para covid-19.

Do outro lado, o Sparta Praga iniciou a competição europeia sendo derrotado e agora precisa vencer longe de seus domínios para seguir no páreo em busca da classificação. O time da República tcheca não terá Stetina, Hancko, Plechaty e Celutska, lesionados, enquanto Krejci cumpre suspensão.

Provável escalação do Milan: Ciprian Tatarusanu; Theo Hernandez, Alessio Romagnoli, Simon Kjaer, Diogo Dalot; Sandro Tonali, Franck Kessie; Rade Krunic, Brahim Diaz, Samu Castillejo; Zlatan Ibrahimovic

Provável escalação do Sparta Praga: Milan Heca; Matej Hanousek, David Lischka, Martin Vitik, Michal Sacek; Michal Travnik, David Pavelka; David Karlsson, Borek Dockal, Andreas Vindheim; Lukas Julis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 3 x 3 Campeonato Italiano 26 de outubro de 2020 1 x 3 Milan Liga Europa 22 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Milan Campeonato Italiano 1 de novembro de 2020 8h30 (de Brasília) Milan x Liga Europa 5 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

SPARTA PRAGA

JOGO CAMPEONATO DATA Sparta Praga 1 x 4 Lille Liga Europa 22 de outubro de 2020 Sparta Praga 2 x 1 Jablonec Campeonato Tcheco 3 de outubro de 2020

Próximas partidas