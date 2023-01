Milan x Sassuolo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste domingo (29), no San Siro; veja como acompanhar na TV e na internet

Milan e Sassuolo se enfrentam neste domingo (29), às 8h30 (de Brasília), no San Siro, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no Star+, na internet.

Há cinco jogos sem vencer – incluindo derrota por 3 a 0 para a Inter de Milão, na Supercopa da Itália, e por 4 a 0 para a Lazio, na última rodada da Serie A –, o Milan tenta reencontrar o caminho das vitórias diante do Sassuolo para se manter na segunda colocação da competição. E, para isso, conta com a presença de seus torcedores.

Para a partida, o técnico Stefano Pioli não poderá contar com o zagueiro Fikayo Tomori, que se lesionou diante da Lazio e agora se junta aos também lesionados Ibrahimovic, Mike Maignan e Alessandro Florenzi. Bennacer, suspenso, completa a lista de desfalques para este domingo.

Do outro lado, o Sassuolo precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Com 17 pontos, a equipe ocupa a 17ª colocação, cinco ponto à frente do Verona, primeiro clube na zona da degola.

Prováveis escalações

Escalação do provável Milan: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernández; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leão; Giroud.

Escalação do provável Sassuolo: Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Traoré, Lauriente (Berardi); Álvarez.

Desfalques

Milan

Fikayo Tomori, Ibrahimovic, Mike Maignan e Alessandro Florenzi, lesionados. Bennacer, suspenso.

Sassuolo

Andrea Consigli e Andrea Pinamonti, lesionados.

