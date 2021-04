Milan x Sampdoria: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times abrem a 29ª rodada do Italiano, nesta sábado (3), às 7h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vice-líder italiano, o Milan recebe a Sampdoria neste sábado (3), às 7h30 (de Brasília), na abertura da 29ª rodada da Serie A. A partida terá transmissão ao vivo da Bandsports, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Sampdoria DATA Sábado, 3 de abril de 2021 LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 7h30 (de Brasília)

A Sampdoria visita o Milan / Foto: Getty Images

A Bandsports, na TV fechada, é quem vai passar o jogo deste sábado, às 7h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MILAN

O Milan segue na segunda colocação da Serie A, seis pontos atrás da líder Inter de Milão. Os comandados de Stefano Pioli ainda brigam pelo título com a maior rival, mas precisam melhorar a sequência, que tem duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomoru, Hernéndez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahomovic.

SAMPDORIA

Brigando no meio da tabela, a Sampdoria vem de uma sequência ruim de jogos, com apenas duas vitórias em nove partidas disputadas. São 13 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento e 18 a menos do que o G5.

Provável escalação da Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augelio; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Quagliarella e Baldé.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Fiorentina 2 x 3 Milan Serie A 21 de março de 2021 Milan 0 x 1 Manchester United Liga dos Campeões 18 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Parma x Milan Serie A 10 de abril de 2021 13h (de Brasília) Milan x Genoa Seria A 18 de abril de 2021 7h30 (de Brasília)

SAMPDORIA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampdoria 1 x 0 Torino Serie A 21 de março de 2021 Bologna 3 x 1 Sampdoria Serie A 14 de março de 2021

