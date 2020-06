Milan x Roma: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Clássico italiano será disputado neste domingo (28), pela 28ª rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar ao vivo na internet

Clássico italiano na área! O receberá a em San Siro neste domingo (28), às 12h15 (de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada da . A partida não terá transmissão ao vivo no , mas aqui, na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Roma DATA Domingo, 28 de junho de 2020 LOCAL Giuseppe Meazza - San Siro, ITA HORÁRIO 12h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida não terá transmissão ao vivo Brasil. Aqui, na Goal , você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Tanto o Milan quanto a Roma estão na metade superior da classificação, com o Milan ocupando a oitava posição com 39 pontos, enquanto a Roma é a quinta com nove pontos a mais.

Para o duelo, o Milan não poderá contar com Simon Kjaer, Mateo Musacchio, Leo Duarte e Zlatan Ibrahimovic, lesionados.

Do outro lado, a Roma não terá Pau Lopez, lesionado.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.

Provável escalação do Roma: Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 2 Campeonato Italiano 8 de março de 2020 Lecce 1 x 4 Milan Campeonato Italiano 22 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Roma Campeonato Italiano 1 de julho de 2020 A determinar x Milan Campeonato Italiano 4 de julho de 2020 16h45 (de Brasília)

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 4 Roma Campeonato Italiano 1 de março de 2020 Roma 2 x 1 Campeonato Italiano 25 de junho de 2020

Próximas partidas