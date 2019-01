Milan x Napoli, Juventus x Lazio, Borussia Dortmund x Hannover e os principais jogos na Europa no fim de semana

Confira os principais duelos da La Liga, Seria A, Bundesliga, Ligue 1 e Copa da Inglaterra

O final de semana será agitado no futebol europeu, e ao que tudo indica, não faltará emoções nos duelos.

Confira abaixo um resumo dos principais encontros nas grandes competições do Velho Continente.

La Liga

Líder da competição, com 46 pontos, o Barcelona visita o Girona neste domingo (27), às 13h15 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 17h45, o Espanyol recebe o Real Madrid, que começa a rodada em terceiro lugar

O confronto mais esperado, contudo, será o entre o vice-líder Atlético de Madrid e o sexto colocado Getafe no sábado (26), às 13h15 (de Brasília).

(Foto: Getty Images)

Confira todos os jogos do fim de semana

Sábado (26)

10h - Sevilla x Levante

13h15 - Atlético de Madrid x Getafe

15h30 - Leganes x Eibar

17h45 - Valencia x Villarreal

Domingo (27)

09h - Valladolid x Celta Vigo

13h15 - Girona x Barcelona

15h30 - Athletic Bilbao x Betis

15h30 - Real Sociedad x Huesca

17h45 - Espanyol x Real Madrid

Serie A

Disparada na liderança da Serie A, a Juventus enfrentará a Lazio, neste domingo (27), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. O grande jogo da 21ª rodada, porém, será o duelo entre o vice-líder Napoli e o quarto colocado Milan, um dia antes, no San Siro.



(Foto: Divulgação/Milan)

Confira os jogos do fim de semana:

Sábado (26)

12h - Sassuolo x Cagliari

15h - Sampdoria x Udinese

17h30 - Milan x Napoli

Domingo (27)

09h30 - Chievo x Fiorentina

12h - Atalanta x Roma

12h - Bologna x Frosinone

12h - Parma x Spal

15h - Torino x Internazionale

17h30 - Lazio x Juventus

Ligue 1

Ainda invicto na Ligue 1, o PSG enfrenta o Rennes, neste domingo (27), às 18h (de Brasília), em casa, pela 22ª rodada. A rodada começou nesta sexta (25), com o Olympique de Marselha sendo superado em casa pelo vice-líder Lille.



(Foto: Getty Images)

Confira os jogos do fim de semana

Sábado (26)

17h - Nice x Nimes

17h - Guingamp x Reims

17h - Dijon x Monaco

17h - Strasbourg x Bordeaux

Domingo (27)

12h - Montpelier x Caen

14h - Amiens x Lyon

17h - Toulouse x Angers

18h - PSG x Rennes

18h - Nantes x Saint-Étienne

Bundesliga

A 19ª rodada da Bundesliga já começou com o empate em 2 a 2 entre Hertha Berlim e Schalke 04 nesta sexta-feira (25). Amanhã (26), o líder Borussia Dortmund recebe o Borussia Dortmund, às 12h30 (de Brasília). Já o vice-líder Bayern de Munique joga no domingo (27), na Allianz Arena, contra o Stuttgart.

(Foto: Getty Images)

Confira os jogos do fim de semana:

Sábado (26)

12h30 - Borussia Dortmund x Hannover

12h30 - Borussia Mönchengladbach x Augsburg

12h30 - Freiburg x Hoffenheim

12h30 - Mainz x Nuremberg

12h30 - Wolfsburg x Bayer Leverkusen

15h30 - Werder Bremen x Eintracht Frankfurt

Domingo (27)

12h30 - Bayern de Munique x Stuttgart

15h - Fortuna Dusseldorf x Leipzig

Copa da Inglaterra

O fim de semana na Inglaterra será de Copa. Aliás, os jogos já começaram nesta sexta-feira (25) com o duelo mais esperado, entre Manchester United e Arsenal, que terminou com a classificação dos Diabos Vermelhos depois do triunfo por 3 a 1. Confira abaixo os outros confrontos!

(Foto: Getty Images)

Sábado (26)

10h30 - Accrington x Derby

13h - Brighton x West Brom

13h - Doncaster x Oldham

13h - Manchester City Burnley

13h - Middlesbrough x Newport

13h - Newcastle x Watford

13h - Portsmouth x QPR

13h - Shrewsbury x Wolves

13h - Swansea x Gillingham FC

15h - Millwall x Everton

17h - Wimbledon x West Ham

Domingo (27)

14h - Crystal Palace x Tottenham

16h - Chelsea x Sheffield Wed