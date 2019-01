Milan x Napoli AO VIVO e DE GRAÇA! Assista aqui com DAZN e Goal

O DAZN e a Goal levam a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil, desta vez da Serie A

O DAZN transmite com exclusividade o duelo entre Milan x Napoli, pela Serie A, que será exibido AO VIVO e DE GRAÇA no YouTube - e aqui na Goal Brasil. O duelo está marcado para este sábado (26), a partir das 17h30 (Brasília). O duelo é válido pela 21ª rodada da Serie A e será disputado no San Siro.

O brasileiro Lucas Paquetá vem ganhando minutos no time milanista e deve ser titular mais uma vez.

(Foto: Getty Images)

A partida é uma das que serão transmitidas pelo DAZN gratuitamente até março, quando a plataforma de streaming será lançada de vez no Brasil com direitos de transmissão de torneios como Serie A, Ligue 1 e a Copa Sul-Americana. Até lá, os jogos de Juventus e PSG, com Cristiano Ronaldo e Neymar, serão transmitidas pelas redes sociais de DAZN e também pela Goal Brasil , sempre AO VIVO e DE GRAÇA .