Milan x Inter de Milão: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico italiano será disputado neste domingo (21), pela 23ª rodada da Serie A; veja onde acompanhar ao vivo na internet

Milan e e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (21), no San Siro, a partir das 11h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, valendo a liderança. A partida será transmitida ao vivo no Estádio TNT Sports, pela plataforma de streaming. Na Goal, você poderá acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Inter de Milão DATA Domingo, 21 de fevereiro de 2021 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Milan quer retomar a liderança da Serie A / Foto: Reprodução

O Estádio TNT Sports, na internet, vai passar o jogo deste domingo (21), às 11h (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Valendo a liderança do Campeonato Italiano, Milan e Inter estão separados por apenas um ponto na tabela de classificação.

Zlatan Ibrahimovic foi dispensado do empate do Milan na Liga Europa com o Estrela Vermelha no meio da semana, com a estreia de Mario Mandzukic, mas o sueco estará de volta para o clássico, embora Brahim Diaz continue ausente devido a um problema no tendão da coxa.

Do outro lado, o único ausente da Inter é Stefano Sensi, com lesão muscular.

Já Christian Eriksen deve entrar no lugar de Arturo Vidal no lado esquerdo do meio-campo de Antonio Conte.

Provável escalação da Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Provável escalação da Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Martinez, Lukaku.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Spezia 2 x 0 Milan Serie A 13 de fevereiro de 2021 Estrela Vermelha 2 x 2 Milan Europa League 18 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Estrela Vermelha Europa League 25 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília) Roma x Milan Serie A 28 de fevereiro de 2021 16h45 (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 0 x 0 Inter Coppa Italia 9 de fevereiro de 2021 Inter 3 x 1 Lazio Serie A 14 de fevereiro de 2021

Próximas partidas