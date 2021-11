Milan x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Domingo (7) é dia de clássico quente no Campeonato Italiano! No San Siro, Milan e Inter de Milão entram em campo às.16h45 (de Brasília), pela 12ª rodada da Serie A. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ , na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Milão x Inter de Milão DATA Domingo, 7 de novembro de 2021 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

Nerazzurri buscam a vitória para se aproximar do rival/ Foto: Getty Images

O Star+, na plataforma de streaming, irá transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Milan entra em campo neste domingo brigando para se manter entre os líderes do Campeonato Italiano.

O time rubro-negro tem um desfalques para o clássico: Samu Castillejo, Brahim Diaz, Theo Hernandez, Junior Messias e Mike Maignan estão lesionados, enquanto Ante Rebic é dúvida.

Do outro lado, a Inter de Milão quer o triunfo para justamente diminuir a diferença para o seu maior rival e seguir brigando pelo título nacional.

Os nerazzurri não têm problemas no elenco para o duelo deste domingo e irão com força total.

Provável escalação do Milan: Ciprian Tatarusanu; Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Davide Calabria; Sandro Tonali, Franck Kessie; Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Zlatan Ibrahimovic.

Provável escalação do Inter de Milão: Samir Handanovic; Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Milan Skriniar; Matteo Darmian, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu; Lautaro Martinez, Edin Dzeko.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 1 Porto Champions League 3 de novembro de 2021 Roma 1 x 2 Milan Serie A italiana 31 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fiorentina x Milan Serie A italiana 20 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília) Atlético de Madrid x Milan Champions League 24 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Sheriff 1 x 3 Inter de Milão Champions League 3 de novembro de 2021 Inter de Milão 2 x 0 Udinese Serie A italiana 31 de outubro de 2021

