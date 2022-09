Milan x Inter de Milão: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Jogo acontece neste sábado (3), pela quinta rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

Milan e Inter de Mião entram em campo neste sábado (3), no San Siro, às 13h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Apesar de estrearem na primeira rodada da Champions League no meio da semana, as equipes vão entrar em campo com o que tem de melhor.

Com três vitórias e uma derrota nos primeiros quatro jogos da Serie A italiana, a Internazionale, com nove pontos, um a menos que Atalanta e Roma, pode assumir a liderança provisoriamente neste sábado.

Romelu Lukaku, que ainda se recupera de um problema na coxa, é desfalque certo, mas Giroud seguirá liderando a equipe no ataque.

Do outro lado, o Milan, com oito pontos (duas vitórias e dois empates), segue sem contar com Ibrahimovic, enquanto Krunic e Rebic, são tratados como dúvidas. Davide Calabria entra no lugar de Florenzi, com lesão muscular.

Em 216 jogos disputados entre as equipes, a Inter soma 79 vitórias, contra 70 do Milan, além de 67 empates. No último confronto, válido pela semifinal da Coppa Italia 21/22, a Inter venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Possível escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

Desfalques da partida

Milan:

Ibrahimovic e Florenzi: lesionados.

Inter de Milão:

Lukaku: machucado.

Quando é?

JOGO Milan x Inter de Milão DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 13h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Milan

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 2 x 0 Bologna Serie A italiana 27 de agosto de 2022 Sassuolo 0 x 0 Milan Serie A italiana 30 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Salzburg x Milan Champions League 6 de setembro de 2022 16h (de Brasília) Sampdoria x Milan Campeonato Italiano 10 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília)

Inter de Milão

JOGO CAMPEONATO DATA Lazio 3 x 1 Inter Serie A italiana 26 de agosto de 2022 Inter 3 x 1 Cremonese Serie A italiana 30 de agosto de 2022

Próximas partidas