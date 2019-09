Milan x Inter de Milão: como assistir no DAZN, escalação e mais do clássico na Serie A

O DAZN leva a você mais um jogo do Campeonato Italiano com transmissão exclusiva para o Brasil neste sábado (21)

É dia de clássico na italiana! Neste sábado, dia 21, e fazem o grande Derby della Madonnina no San Siro/Giuseppe Mezza, ambos de olho em pontos importantes nessa etapa inicial da temporada 2019/20. A partida, que terá transmissão gratuita nas redes sociais do DAZN - pelo Facebook e Youtube - para território brasileiro, começa às 15h45 de hoje, no fuso horário de Brasília.

Jogando como mandante, o time rossonero busca sua primeira vitória sobre o maior rival desde dezembro de 2017, quando eliminou os Nerazzurri pela Copa da - considerando apenas jogos do Italiano, o jejum é ainda maior: não vence desde janeiro de 2016, quando aplicou 3 a 0.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO AC Milan x DATA Sábado, 21 de setembro LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão exclusiva do DAZN para todo o território do . Aqui, na Goal ,você poderá acompanhar todos os lances em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MILAN

Vindo de duas vitórias magras na Serie A sobre Brescia e Hellas Verona, o Milan ainda aspira a dias melhores nessa temporada ainda apostando no polonês Piatek, um dos artilheiros da última temporada do Italiano. Por outro lado, com a expulsão do Calabria na última partida, Marco Giampaolo deve mandar a campo Andrea Conti, que sequer havia estreado em 2019/20.

🗣 "Até se concentrar para uma partida assim é difícil."



🇧🇷 O paredão Dida fala de #MilanInter e lembra de seu dérbi inesquecível pela @ChampionsLeague em 2004/05 📽👇🏼#StrongerTogether | #SempreMilan 🔴⚫ pic.twitter.com/Cja4sHlctK — AC Milan BR (@acmilanbr) September 20, 2019

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Biglia, Kessié, Calhanoglu, Paquetá; Suso, Piatek.

INTERNAZIONALE

Com Lautaro Martínez vivendo grande fase, Alexis Sánchez vai precisar se esforçar para entrar entre os onze de Antonio Conte, mas pode ser uma opção para a segunda etapa no clássico. Sem desfalques, os Nerazzurri devem mandar a campo o que têm de melhor, de olho na quarta vitória em sequência nessa arrancada da temporada.

Provável escalação da Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martínez.