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O Milan conquistou uma vitória decisiva por 3 a 1 sobre a rival Inter de Milão ao priorizar a velocidade nas transições em vez da posse de bola. Apesar de ter menos posse, o Milan mostrou uma eficiência insuperável no terço final do campo.

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A edição mais recente do Derby della Madonnina foi um duelo de eficiência contra volume de jogo. O Milan entrou em campo com uma orientação clara: atacar cedo e explorar os espaços deixados pelo sistema de alas da Inter. Ao ceder a posse de bola (43%, contra 57% da Inter), o Milan apostou na solidez defensiva e em ataques verticais rápidos, estratégia que deu resultado imediato com Christian Pulisic e Adrien Rabiot nos primeiros dez minutos.

A Inter de Milão, por sua vez, buscou ditar o ritmo da partida com sua tradicional saída de bola com três jogadores, tendo Alessandro Bastoni como principal responsável por fazer a bola avançar desde a defesa. Embora tenha criado um grande volume de oportunidades, com 19 finalizações e 11 escanteios, faltou precisão para superar o bloco disciplinado do Milan. A partida acabou se tornando um confronto entre a pressão constante da Inter e os contra-ataques letais do Milan.

A organização tática do Milan

O Milan adotou um 3-4-2-1 flexível, priorizando a cobertura defensiva pelos lados e a concentração de jogadores pelo centro. Na saída de bola, Luka Modric ditou o ritmo, acertando 67 passes para facilitar as transições. O Milan não tentou superar a pressão da Inter por meio de trocas de passes; preferiu usar a velocidade de Christian Pulisic e os passes criativos de Diego Moreira para passar pelo meio-campo. Moreira foi a principal peça tática, com duas assistências e um gol, atuando essencialmente como um híbrido de ponta e armador que explorava o espaço atrás de Carlos Augusto.

Defensivamente, o Milan se posicionou em um bloco médio a baixo e só acionava a pressão quando a Inter levava a bola para as áreas centrais. Koni De Winter foi fundamental nessa organização, registrando 15 ações defensivas para conter Marcus Thuram. Ao fechar os espaços pelo centro, o Milan obrigou a Inter a atacar pelos lados, o que resultou em muitos cruzamentos com os quais Mike Maignan lidou sem dificuldade, além de fazer sete defesas cruciais. O plano era atrair a Inter para a frente. Os gols no início permitiram ao Milan recuar ainda mais, eliminando, na prática, o espaço de que a Inter precisava para criar perigo com as ultrapassagens de seus zagueiros.

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A organização tática da Inter de Milão

A Inter de Milão utilizou seu habitual 3-4-2-1, buscando criar superioridade numérica pelos lados com Djed Spence e Carlos Augusto. Seu plano tático dependia bastante da participação dos zagueiros no ataque, como mostrou o gol de Alessandro Bastoni aos 22 minutos. Com 92 passes completados por Manuel Akanji, a Inter teve controle total do terço central do campo e usou Hakan Çalhanoglu para inverter o jogo rapidamente e testar o deslocamento lateral do Milan.

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No entanto, o posicionamento avançado dos alas deixou o trio de zaga exposto a situações de um contra um. Embora tenha dominado as estatísticas, incluindo o total de finalizações e os gols esperados (1,78 xG), a Inter viu a pressão ser frequentemente superada pela precisão dos lançamentos longos do Milan. A incapacidade de converter grandes chances fez com que seu domínio territorial não se traduzisse em resultado. Ao lançar tantos jogadores ao ataque, a Inter ficava vulnerável à velocidade de Pulisic e Moreira sempre que perdia a posse, fragilidade explorada pelo Milan no primeiro e no terceiro gols.

O xadrez tático

O duelo decisivo da partida ocorreu pelo lado esquerdo da Inter. Carlos Augusto foi muito ativo, com 13 ações defensivas e três finalizações, mas sua participação no ataque frequentemente deixava Alessandro Bastoni isolado diante de Diego Moreira. O comando técnico do Milan identificou claramente essa fragilidade e orientou Moreira a permanecer junto à linha lateral, à espera de uma recuperação de bola. Esse desequilíbrio decidiu o jogo: o gol e as duas assistências de Moreira foram consequência direta da dificuldade dos alas da Inter para recompor suas posições defensivas.

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Enquanto a Inter venceu a disputa pelo território, o Milan venceu a disputa pelos espaços. Ao permitir que a Inter tivesse a bola em áreas pouco perigosas, o Milan se manteve compacto. Mesmo quando a Inter se ajustou para criar superioridade numérica na área, o trio de zaga do Milan manteve a disciplina, fazendo com que a maioria das 30 finalizações da Inter saísse de ângulos difíceis ou sob forte pressão.

Os ajustes durante a partida

Getty Images

Com o avanço do segundo tempo, a Inter tentou dar novo fôlego ao meio-campo, colocando Henrikh Mkhitaryan e Piotr Zielinski aos 72 minutos. As mudanças buscavam melhorar a qualidade do último passe para Thuram, que ficava cada vez mais isolado. Embora Zielinski tenha conseguido uma finalização no alvo no fim, a estrutura do 3-4-2-1 do Milan permaneceu intacta.

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O Milan respondeu com substituições pragmáticas a partir dos 82 minutos. As entradas de Ardon Jashari e Davide Bartesaghi sinalizaram uma mudança completa para uma postura defensiva, com a equipe passando, essencialmente, a um 5-4-1 para segurar o resultado. O último ajuste tático foi a entrada de Filippo Terracciano no lugar de Goncalo Ramos, retirando o atacante para acrescentar um quinto meio-campista. A mudança reduziu o ritmo da partida e impediu a Inter de ganhar embalo nos minutos finais, apesar dos cinco minutos de acréscimos. A capacidade do Milan de deixar de ser uma ameaça nas transições para se tornar um bloco puramente defensivo demonstrou maior competência na gestão do jogo.

No fim, a precisão do Milan fez a diferença. Apesar de criar menos chances, a equipe aproveitou suas oportunidades de alta qualidade, enquanto a Inter não conseguiu transformar seu domínio territorial em gols. A disciplina tática do bloco baixo do Milan e o impacto devastador de Moreira nos contra-ataques foram os fatores decisivos.