Milan x Genoa: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 2021/22

Nesta sexta-feira (15), um duelo que vale tudo para Milan e Genoa acontece no San Siro às 16h (de Brasília), e pode decidir se os donos da casa se mantém na liderança, ou se os visitantes saem do Z-3 do Campeonato Italiano 2021/22. A transmissão desse jogão será feita pela ESPN, no canal por assinatura, e na GOAL você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Mais artigos abaixo

QUANDO É?

JOGO Milan x Genoa DATA Sexta-feira, 15 de abril de 2022 LOCAL San Siro - Milão, Itália HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, no canal por assinatura, é o local que transmite o jogo desta sexta, no San Siro. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Milan é o grande líder da competição, com 68 pontos conquistados ao longo de 20 vitórias, oito empates e quatro derrotas, numa bela campanha de Ibrahimovic, Giroud e Rafael Leão, cada um com oito gols marcados. Caso vença e a Inter de Milão saia derrotada contra o Spezia, os rubro-negros italianos conseguirão se afastar ainda mais na liderança da tabela.

The build-up ahead of Genoa continues ⚽



Continua la preparazione in vista di #MilanGenoa ⚽#SempreMilan

Brought to you by @BitMEX pic.twitter.com/Xa6pp7VNKs — AC Milan (@acmilan) April 13, 2022

No caso do Genoa, outra fase muito diferente: como primeiro colocado da zona de rebaixamento, com 22 pontos, os visitantes do jogo desta sexta torcem pela derrota do Cagliari para o Sassuolo, de forma que tenham chance de escapar desta posição complicada.

Os pontos do Genoa foram conquistados através de apenas duas vitórias (a equipe que menos venceu até este momento do torneio), 16 empates e 14 derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 0 x 0 Bologna Campeonato Italiano 4 de abril de 2022 Torino 0 x 0 Milan Campeonato Italiano 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Genoa Campeonato Italiano 15 de abril de 2022 16h (de Brasília) Inter de Milão x Milan Copa da Itália - Semifinal 19 de abril de 2022 16h (de Brasília)

GENOA

JOGO CAMPEONATO DATA Verona 1 x 0 Genoa Campeonato Italiano 4 de abril de 2022 Genoa 1 x 4 Lazio Campeonato Italiano 10 de abril de 2022

Próximas partidas