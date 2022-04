Milan x Genoa: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Italiano 2021/22

O Milan recebe nesta sexta (15), no Estádio San Siro, o Genoa, em jogo válido pela rodada 33 do Campeonato Italiano 2021/22. A partida terá seu pontapé inicial às 16h (de Brasília) e pode definir ainda mais o líder da competição ou mudar a lista do Z-3, pelo menos nessa próxima rodada.

Durante a história do futebol entre as duas equipes, foram 124 jogos disputados com 60 vitórias do Milan e 25 do Genoa, além de 39 empates. O último jogo foi marcado pela virada rubro-negra sobre os Rossoblu já na prorrogação, quando o duelo terminou em 3 a 1.

O Genoa busca a fuga da zona de rebaixamento e, com possível vitória no próximo embate, já escapar. Pelo lado do Milan, um resultado positivo pode garantir ainda mais a primeira colocação dos líderes.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Castillejo e Ibra são duas peças que estarão fora do próximo confronto pelo lado do Milan. O primeiro acabou machucando o tornozelo durante a preparação para a partida, enquanto o sueco ainda passa por recuperação e pode ficar fora pelos próximos dez dias. Além de Ibrahimovic, Pioli, técnico da equipe, comenta sobre Florenzi e Kjaer, e como os três atletas querem atuar em alto rendimento:

"Esperamos que ele (Ibra) volte para as etapas finais da temporada. Nesta fase da campanha, Zlatan, Florenzi e Kjær serão uma grande saudade para nós: são jogadores que sabem o que precisa ser feito neste momento. No entanto, acredito que todos querem dar tudo que têm". Porém, Bennacer e Rebic estão novamente disponíveis para o elenco de Stefano Pioli, diminuindo o número de desfalques.

Pelo lado do Genoa, Lukas Lerager e Gianluca Lapadula sofreram cirurgias e deverão esperar o tempo necessário de recuperação para voltarem aos gramados.

Possível escalação do Milan: Maignan; T. Hernández, Tomori, Kalulu e Calabria; Kessie e Tonali; Leão, Brahim Diaz, Saelemaekers e Giroud.

Possível escalação do Genoa: Sirigu; Vasquez, Ostigard, Maksimovic e Hefti; Galdames e Badelj; Melegoni, Amiri (Guomundsson), Portanova e Piccoli.

DESFALQUES

MILAN:

(C)Getty Images

Castillejo: lesionado

Ibrahimovic: lesionado

GENOA:

Getty Images

Lukas Lerager e Gianluca Lapadula: recuperando de cirurgias

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Milan e Genoa será transmitido ao vivo pela ESPN, no canal por assinatura, nesta sexta-feira (15). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.