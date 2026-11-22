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Campeonato Italiano - Rodada 12 22 de nov. de 2026 - 12:00 San Siro

Milan x Frosinone terá transmissão ao vivo na Itália. Veja abaixo os canais para acompanhar a partida na TV e por streaming.

O Milan volta a San Siro no domingo, 22 de novembro de 2026, para enfrentar o Frosinone na retomada da Série A após a pausa para as seleções. A equipe de Ruben Amorim ocupa o quarto lugar na tabela e busca manter a sequência após a vitória fora de casa sobre o Genoa.

O Milan chega ao confronto com algumas notícias positivas sobre os jogadores lesionados. Mike Maignan voltou a treinar parcialmente com o grupo e provavelmente será titular no gol. Christian Pulisic só retornará a Milanello na véspera da partida, mas Amorim não pretende abrir mão do norte-americano entre os titulares.

Diego Moreira é o nome do momento no Milan. O belga encerrou a pausa com uma atuação extraordinária contra a Itália na Liga das Nações: marcou o gol que definiu o placar de 4 a 1 e foi o melhor em campo. No campeonato, já soma quatro gols e três assistências em sete jogos.

Yunus Musah conquistou um protagonismo inesperado sob o comando de Amorim. O norte-americano disputou 759 minutos na Série A, mais do que Rabiot, e atuou improvisado na lateral esquerda contra o Genoa, com resultados positivos.

O Frosinone de Massimiliano Alvini chega a Milão em boa fase, com três vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato. A equipe sofreu apenas uma derrota nesse período, por 3 a 0 contra o Napoli, e ocupa o sexto lugar na tabela.

A ausência de Antonio Raimondo pesa no ataque visitante, embora a expectativa seja de que o jogador se recupere até o fim do ano. O clube já se movimentou no mercado para resolver o problema, com uma proposta concreta por um atacante sueco.

Veja abaixo todas as informações sobre os canais disponíveis para acompanhar a partida ao vivo na TV ou por streaming.

Notícias das equipes

O Milan terá Maignan de volta. O goleiro voltará a ser titular após o problema na coxa sofrido enquanto estava com a seleção. Pulisic é esperado em Milanello na véspera e começará jogando. A situação de Pavlovic, por sua vez, ainda é dúvida: o zagueiro sérvio voltou a treinar parcialmente, mas sua presença entre os titulares dependerá do treino do dia anterior, com Diawara pronto para substituí-lo. Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Tomori, Chukwueze e Terracciano seguem fora. A provável escalação do Milan é: Bouyer; De Winter, Diawara, Gila; Modric, Musah, Moreira, Rabiot; Pulisic; Ramos, Cisse.

O Frosinone não poderá contar com Raimondo, Grillitsch e Terzic, lesionados, enquanto Bracaglia está suspenso. A provável escalação dos visitantes é: Palmisani; Akpoguma, Oyono, Monterisi, Calvani; Kvernadze, Ghedjemis, Calo, Cichella; Schmid; Birligea.

Fase das equipes

O Milan somou três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos por todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Genoa, pela Série A. Nesse período, o Milan venceu a Inter por 3 a 1 e a Udinese por 2 a 0, mas sofreu uma dura derrota em casa por 4 a 2 para o Bologna e foi eliminado da Liga Europa após perder por 2 a 0 para o Ferencvaros. Em cinco jogos, o Milan marcou seis gols e sofreu nove.

O Frosinone somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série A. A derrota mais recente veio contra o Cagliari, por 1 a 0, mas, antes desse resultado, a equipe havia vencido o Torino por 2 a 0 e goleado o Lecce por 5 a 1. O empate por 4 a 4 contra a Atalanta mostra a força ofensiva da equipe. Em cinco jogos, o Frosinone marcou 12 gols e sofreu sete.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as duas equipes foi em 3 de fevereiro de 2024, quando o Frosinone venceu o Milan por 3 a 2 em casa, pela Série A. Nos cinco encontros mais recentes, o Milan conquistou três vitórias, contra uma do Frosinone, além de um empate. Entre os resultados no conjunto de dados também estão a vitória do Milan por 3 a 1 em San Siro, em dezembro de 2023, e o empate por 0 a 0 no Benito Stirpe, em dezembro de 2018.

Classificação

Na Série A, o Milan ocupa atualmente o quarto lugar, enquanto o Frosinone está em sexto na tabela.