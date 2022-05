Milan x Fiorentina: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Italiano 21/22

A bola vai rolar neste domingo (1) para Milan x Fiorentina, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, a partir das 10h (de Brasília), no San Siro.

Brigando pelo título do Campeonato Italiano com a Internazionale, o Milan, atualmente, aparece na liderança com 74 pontos, dois a menos que o rival.

Já a Fiorentina, que vem de derrota para a Udinese por 4 a 0, busca a recuperação para seguir na briga pela classificação para a Liga Europa 22/23.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no San Siro, o Milan não poderá contar com Ibrahimovic e Ismael Bennacer. Assim, Girou pode aparecer na liderança do ataque.

Do outro lado, a Fiorentina terá novamente em campo Arthur Cabral no lugar de Vlahovic, enquanto Gaetano, com uma grave lesão no joelho, será substituído por Alfred Duncan ou Youssef Maleh.

Possível escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leão; Giroud.

Possível escalação da Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Igor, Milenkovic, Biraghi; Boaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara.

DESFALQUES

MILAN:

Ibrahimovic e Ismael Bennacer: lesionados

FIORENTINA:

Gaetano: machucado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Milan e Fiorentina será transmitido ao vivo pela ESPN 2, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming, neste domingo (1).