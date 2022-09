Milan x Dínamo Zagreb: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (14), pela segunda rodada do grupo E da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

O Milan recebe o Dínamo Zagreb na tarde desta quarta-feira (14), no San siro, às 13h45 (de Brasília), pela segunda rodada do grupo E da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no TNT, na TV fechada, e no HBO Max, no streaming.

Após estrear com empate fora de casa, o Milan quer aproveitar a força dos seus domínios para conquistar a sua primeira vitória na competição. Os Rossoneri estão em terceiro lugar na Serie A e vêm de vitória no fim de semana.

Veja preço, planos e como assinar o HBO Max

Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Divock Origi, Rade Krunic e Ante Rebic, com problemas físicos, desfalcam o time rubro-negro.

Do outro lado, o Dínamo Zagreb ganhou do Chelsea na primeira rodada e promete também dificultar a vida do poderoso rival. A equipe croata não tem desfalques.

Escalações:

Escalação do provável MILAN: Maignan; Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leão; Giroud.

Escalação do provável DÍNAMO ZAGREB: Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Misic; Moharrami, Ljubicic, Ademi, Ivanusec, Orsic; Petkovic.

Desfalques

Milan

Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Divock Origi, Rade Krunic e Ante Rebic, lesionados, são desfalques do time italiano.

Dínamo Zagreb

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 14 de setembro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: San Siro, Milão - ITA.