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Campeonato Italiano
team-logoMilan
San Siro
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Milan x Bologna: prévia da Série A com o Milan em busca de ampliar o embalo no San Siro diante do Bologna

Milan x Bologna
Campeonato Italiano
Milan
Bologna

A vitória convincente por 2 a 0 fora de casa contra a Udinese fez o Milan recuperar o embalo no cenário nacional. Agora, o time recebe um adversário confiante, que também vem de uma vitória por 2 a 0 sem sofrer gols na Sardenha.

AC Milan x Bologna: detalhes da partida

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Campeonato Italiano - Rodada 9
San Siro

O AC Milan recebe o Bologna FC 1909 na quarta-feira, 28 de outubro de 2026, às 19h30 SAST (17h30 GMT / 18h30 CET), no estádio San Siro, pela 9ª rodada da Serie A.

Reação no campeonato nacional encontra a ambição emiliana

A convincente vitória por 2 a 0 fora de casa, em Udine, foi exatamente a resposta de que o AC Milan precisava. O time deixou para trás a frustração europeia com um gol de Christian Pulisic logo no início e outro de Omari Hutchinson no segundo tempo, que selou o resultado. O Milan agora volta rapidamente suas atenções ao San Siro para o confronto no meio da semana contra o Bologna, que chega à cidade com a confiança renovada. O time de Raffaele Palladino reagiu à derrota anterior para a Inter ao vencer o Cagliari por 2 a 0 no fim de semana, tornando o encontro de quarta-feira um duelo crucial por posições na parte de cima da tabela.

Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Duelo-chave: Christian Pulisic x Nicolò Casale

Referência ofensiva em boa fase: Christian Pulisic deu o tom contra a Udinese com um gol aos seis minutos. Seus dribles objetivos e tabelas rápidas pela direita vão exigir que a defesa do Bologna permaneça compacta e disciplinada.

Zagueiro de presença: Nicolò Casale foi peça central para o Bologna não sofrer gols contra o Cagliari e ainda abriu o placar com uma finalização precisa aos 57 minutos. Casale terá de acompanhar as movimentações diagonais de Pulisic e lidar com a presença física de Gonçalo Ramos dentro da área.

FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-BOLOGNAGetty Images

Provável escalação do AC Milan:

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse; Pulisic, Ramos

Provável escalação do Bologna:

Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Milan x Bologna

4-2-3-1
Milan crest
Milan
MIL
Formação
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicF. TomoriF. TomoriP. EstupinanP. EstupinanO. HutchinsonO. HutchinsonY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicA. JashariA. JashariD. BartesaghiD. BartesaghiA. CisseA. CisseL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateN. ZorteaN. ZorteaT. PobegaT. PobegaL. FergusonL. FergusonJ. MirandaJ. MirandaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardS. MbangulaS. Mbangula
Bologna crest
Bologna
BOL
4-2-3-1
Milan

Time titular

Bologna

Técnico

  • Rúben Amorim
  • R. Palladino

Ruben Amorim não conta com Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia por lesão. Atualizações sobre a disponibilidade dos dois são esperadas mais perto do início da partida. Os desfalques aumentam a pressão sobre o técnico do Milan na gestão do elenco.

O técnico do Bologna, Raffaele Palladino, também enfrenta problemas de lesão no elenco, com Emil Holm e Riccardo Orsolini indisponíveis. Palladino precisará encontrar soluções em todo o campo enquanto sua equipe tenta interromper uma sequência ruim de resultados.

Momento das equipes

MIL

MIL - Sequência

SAS
E1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
BOU
D3-0
UDI
V0-2
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BOL

BOL - Sequência

NAP
D1-0
TOR
E1-1
LEC
V1-2
INT
D1-3
CGL
V0-2
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Milan venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com 11 gols marcados e cinco sofridos. No jogo mais recente, venceu a Atalanta por 3 a 2 na Serie A, após uma vitória dominante por 4 a 0 fora de casa contra o Salzburg em competição europeia. A única derrota nessa sequência foi para o Benfica na Liga Europa, enquanto um empate por 1 a 1 com o Sassuolo no campeonato foi o outro resultado em que deixou pontos pelo caminho.

Nos últimos cinco jogos, o Bologna soma uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para a Inter, e a equipe conquistou apenas uma vitória nesse período: 2 a 1 fora de casa contra o Lecce. Também empatou com Torino e Sassuolo e perdeu para o Napoli nessa sequência.

Histórico de confrontos

Confrontos

MilanEmpateBologna
3
0
2
Campeonato Italiano
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Milan badge
Milan
MIL
3
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
FJ
Copa da Itália
Milan badge
Milan
MIL
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
3
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FJ
Campeonato Italiano
Bologna badge
Bologna
BOL
2
Milan badge
Milan
MIL
1
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Milan venceu por 3 a 0 na casa do Bologna pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Milan leva vantagem, com três vitórias. A única vitória do Bologna nessa sequência veio em uma partida da Copa da Itália no San Siro, em maio de 2025.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
87102310+1322
V
V
V
E
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
E
V
E
E
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
E
D
5
MilanMilanMIL
8530167+918
V
V
E
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
E
V
D
V
E
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
V
D
E
V
D
8
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
E
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
E
V
10
NapoliNapoliNAP
83231310+311
E
D
V
E
V
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
E
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
D
V
E
D
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
E
D
15
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
E
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
E
V
19
ParmaParmaPAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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