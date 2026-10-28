AC Milan x Bologna: detalhes da partida
O AC Milan recebe o Bologna FC 1909 na quarta-feira, 28 de outubro de 2026, às 19h30 SAST (17h30 GMT / 18h30 CET), no estádio San Siro, pela 9ª rodada da Serie A.
Reação no campeonato nacional encontra a ambição emiliana
A convincente vitória por 2 a 0 fora de casa, em Udine, foi exatamente a resposta de que o AC Milan precisava. O time deixou para trás a frustração europeia com um gol de Christian Pulisic logo no início e outro de Omari Hutchinson no segundo tempo, que selou o resultado. O Milan agora volta rapidamente suas atenções ao San Siro para o confronto no meio da semana contra o Bologna, que chega à cidade com a confiança renovada. O time de Raffaele Palladino reagiu à derrota anterior para a Inter ao vencer o Cagliari por 2 a 0 no fim de semana, tornando o encontro de quarta-feira um duelo crucial por posições na parte de cima da tabela.
Duelo-chave: Christian Pulisic x Nicolò Casale
Referência ofensiva em boa fase: Christian Pulisic deu o tom contra a Udinese com um gol aos seis minutos. Seus dribles objetivos e tabelas rápidas pela direita vão exigir que a defesa do Bologna permaneça compacta e disciplinada.
Zagueiro de presença: Nicolò Casale foi peça central para o Bologna não sofrer gols contra o Cagliari e ainda abriu o placar com uma finalização precisa aos 57 minutos. Casale terá de acompanhar as movimentações diagonais de Pulisic e lidar com a presença física de Gonçalo Ramos dentro da área.
Provável escalação do AC Milan:
Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse; Pulisic, Ramos
Provável escalação do Bologna:
Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de Milan x Bologna
Time titular
Técnico
- Rúben Amorim
- R. Palladino
Ruben Amorim não conta com Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia por lesão. Atualizações sobre a disponibilidade dos dois são esperadas mais perto do início da partida. Os desfalques aumentam a pressão sobre o técnico do Milan na gestão do elenco.
O técnico do Bologna, Raffaele Palladino, também enfrenta problemas de lesão no elenco, com Emil Holm e Riccardo Orsolini indisponíveis. Palladino precisará encontrar soluções em todo o campo enquanto sua equipe tenta interromper uma sequência ruim de resultados.
Momento das equipes
O Milan venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com 11 gols marcados e cinco sofridos. No jogo mais recente, venceu a Atalanta por 3 a 2 na Serie A, após uma vitória dominante por 4 a 0 fora de casa contra o Salzburg em competição europeia. A única derrota nessa sequência foi para o Benfica na Liga Europa, enquanto um empate por 1 a 1 com o Sassuolo no campeonato foi o outro resultado em que deixou pontos pelo caminho.
Nos últimos cinco jogos, o Bologna soma uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para a Inter, e a equipe conquistou apenas uma vitória nesse período: 2 a 1 fora de casa contra o Lecce. Também empatou com Torino e Sassuolo e perdeu para o Napoli nessa sequência.
Histórico de confrontos
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Milan venceu por 3 a 0 na casa do Bologna pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Milan leva vantagem, com três vitórias. A única vitória do Bologna nessa sequência veio em uma partida da Copa da Itália no San Siro, em maio de 2025.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|9
|8
|1
|0
|22
|7
|+15
|25
V
V
V
V
V
|2
|8
|7
|1
|0
|23
|10
|+13
|22
V
V
V
E
V
|3
|9
|6
|3
|0
|23
|8
|+15
|21
V
E
V
E
E
|4
|9
|6
|2
|1
|17
|8
|+9
|20
V
V
V
E
D
|5
|8
|5
|3
|0
|16
|7
|+9
|18
V
V
E
V
E
|6
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|+4
|14
E
V
D
V
E
|7
|8
|4
|2
|2
|11
|8
|+3
|14
V
D
E
V
D
|8
|9
|4
|1
|4
|14
|14
|0
|13
D
V
V
V
E
|9
|9
|4
|1
|4
|8
|13
|-5
|13
D
D
D
E
V
|10
|8
|3
|2
|3
|13
|10
|+3
|11
E
D
V
E
V
|11
|8
|3
|1
|4
|14
|15
|-1
|10
E
D
V
D
D
|12
|8
|3
|0
|5
|9
|14
|-5
|9
D
V
D
D
V
|13
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|8
V
D
V
E
D
|14
|9
|2
|2
|5
|14
|22
|-8
|8
D
D
D
E
D
|15
|8
|2
|1
|5
|15
|18
|-3
|7
D
V
D
V
D
|16
|8
|2
|1
|5
|6
|13
|-7
|7
V
D
V
D
E
|17
|8
|1
|1
|6
|9
|18
|-9
|4
D
D
D
D
D
|18
|8
|1
|1
|6
|9
|19
|-10
|4
D
D
D
E
V
|19
|8
|1
|1
|6
|5
|15
|-10
|4
D
D
D
V
D
|20
|8
|1
|0
|7
|6
|17
|-11
|3
D
V
D
D
D