Milan x Bologna: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Jogo acontece neste sábado (27), pela terceira rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar na internet

Milan e Bologna entram em campo neste sábado (27), em San Siro, às 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois de vencer a Udinese na rodada de estreia e empatar com a Atalanta, o Milan volta a campo em busca de mais três pontos.

Ibrahimovic e Junior Messias seguem como desfalques.

Do outro lado, o Bologna, com apenas um ponto conquistado, busca a primeira vitória na Serie A.

Adama Soumaoro, que cumpriu suspensão no empate com o Verona, retorna.

Prováveis escalações

Possível escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Rebic.

Possível escalação do Bologna: Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Cambiaso; Soriano; Barrow, Arnautovic.

Desfalques da partida

Milan:

Ibrahimovic e Tonali: lesionados.

Bologna:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Milan x Bologna DATA Domingo, 27 de agosto de 2022 LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Milan

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 4 x 2 Udinese Serie A italiana 13 de agosto de 2022 Atalanta 1 x 1 Milan Serie A italiana 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sassuolo x Milan Serie A italiana 30 de agosto de 2022 13h30 (de Brasília) Milan x Inter Serie A italiana 3 de setembro de 2022 13h (de Brasília)

Bologna

JOGO CAMPEONATO DATA Lazio 2 x 1 Bologna Serie A italiana 14 de agosto de 2022 Bologna 1 x 1 Verona Serie A italiana 21 de agosto de 2022

Próximas partidas