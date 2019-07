Milan x Benfica: onde assistir, escalações, horário e mais informações

Equipes entram em campo neste domingo (28) pela International Champions Cup

e entram em campo neste sábado (27), às 16h30 (de Brasília), em partida válida pela . A partida será transmitida ao vivo pelo canal Fox Sports.

Confira mais informações sobre a partida!

MILAN X BENFICA: DATA, HORA, LOCAL

JOGO Milan x Benfica DATA Domingo, 28 de julho de 2019 LOCAL Gillette Stadium - EUA HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

MILAN X BENFICA: INFORMAÇÕES

Principal contratação do Milan para a atual temporada, Theo Hernández estreou, na última terça-feira (23), na derrota para o de Munique por 1 a 0 , mas deixou o campo no fim do primeiro tempo, lesionado. Os Rossoneri ainda não deram mais detalhes da lesão do atleta.

"Gostei muito do que vi de Theo quando estava em campo. Os doutores ainda vão nos dar um diagnóstico exato da lesão", explicou Giampaolo.

Enquanto isso, o Benfica vem de vitória sobre a por 2 a 1 e chega com força para enfrentar os italianos.