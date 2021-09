Milan x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Times duelam nesta terça-feira (28), pela segunda rodada do grupo B da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes que tropeçaram na estreia, Milan e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (28), no San Siro, a partir das 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo B da Champions League . A partida terá transmissão ao vivo da Space, na tv fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Atlético de Madrid DATA Terça-feira, 28 de setembro de 2021 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Atleti vai em busca da vitória fora de casa/ Foto: Getty Images

A partida será transmitida pelo Space, na tv fechada, e pelo HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Milan busca a sua primeira vitória na Champions League, após ter estreado com derrota de virada para o Liverpool.

Para o jogo desta terça-feira, os Rossoneri contam com o retorno de Giroud e Cabalbria. No entanto, Ibrahimovic, com lesão no tendão de Aquiles, continua sendo dúvida. Já Krunic, Bakayoko e Florenzi são desfalques.

Do outro lado, o Atlético de Madrid amargou um empate em casa contra o Porto e agora vai em busca do triunfo longe de seus domínios.

Os Colchoneros seguem sem poder contar com Savis, suspenso, e Lemar, lesionado. No ataque, João Felix pode aparecer entre os titulares, empurrando Griezmann para o banco.

Provável escalação do Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Giroud.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Suarez, Felix.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Spezia 1 x 2 Milan Serie A italiana 25 de setembro de 2021 Milan 2 x 0 Venezia Serie A italiana 22 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atalanta x Milan Serie A italiana 3 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília) Milan x Verona Serie A italiana 16 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Alavés 1 x 0 Atlético de Madrid La Liga 25 de setembro de 2021 Getafe 1 x 2 Atlético de Madrid La Liga 21 de setembro de 2021

Próximas partidas