Milan x Verona ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste domingo (4), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Milan recebe o Verona na tarde deste domingo (4), no San Siro, em Milão, às 16h (de Brasília), pela 38ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Em casa, o Milan quer se despedir de sua torcida com uma vitória. Em quarto lugar com 67 pontos, os rossoneri já garantiram vaga na Champions League.

Já o Verona está na 17ª posição, com 31 pontos, e chega à última rodada precisando ganhar para fugir do rebaixamento sem depender de qualquer outro resultado. Caso empate ou perca, terá que torcer por uma derrota do Spezia.

Prováveis escalações

Milan: Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández, Tonali, Krunic, Díaz, Leão, Messias e Giroud.

Verona: Montipo, Magnani, Hien, Cabal, Tameze, Abildgaard, Faraoni, Depaoli, Verdi, Ngonge e Gaich.

Desfalques

Milan

Ismaël Bennacer e Zlatan Ibrahimovic estão lesionados.

Verona

Thomas Henry, Ajdin Hrustic, Josh Doig, Ondrej Duda, Kevin Lasagna, Pawel Dawidowicz e Darko Lazovic estão no departamento médico.

Quando é?