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Milan, todos loucos por Athekame. O diretor esportivo do Olympique de Marselha: "Conversamos com ele, eu e Genesio. Mas ele assinou com o Lyon"

Milan

O lateral suíço Athekame, que pertence ao Milan, está se destacando na Ligue 1 com a camisa do Lyon de Fonseca

O lateral-esquerdo do Milan Zachary Athekame está vivendo um início de temporada realmente importante com a camisa do Olympique Lyon. O jogador suíço, contratado no ano passado pelo Milan junto ao Young Boys por cerca de 10 milhões de euros, nesta temporada foi emprestado sem opção de compra para a França, onde terá a oportunidade de jogar com mais continuidade e crescer em um contexto igualmente competitivo. O início foi muito animador, tanto que Athekame garantiu convocação e os primeiros minutos com a camisa da seleção principal da Suíça.


O jornal francês L'Equipe entrevistou o diretor esportivo do Olympique de Marselha, Gregory Lorenzi, que revelou que o OM estava perto de Athekame, mas o jogador depois escolheu o Lyon. As palavras do diretor esportivo Gregory Lorenzi sobre Zachary Athekame, alvo perdido do Olympique de Marselha e levado pelos rivais do Olympique Lyon: "Athekame assinou com o Lyon. Genesio falou com ele, eu falei com ele... Fizemos videochamadas com outros jogadores, mas não era possível seguir adiante".

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