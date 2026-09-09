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Milan, todos com o grupo, exceto Gabbia: Gila estará contra a Lazio, amanhã exame para o defensor italiano

Milan

Todos no grupo hoje na retomada dos treinamentos em Milanello, à exceção de Matteo Gabbia, que trabalhou na academia

Depois de cumprir a folga definida ontem por Ruben Amorim, o Milan voltou a treinar hoje em Milanello para iniciar a preparação para o jogo fora de casa de sábado contra a Lazio. Todos os jogadores trabalharam com o grupo, incluindo Mario Gila , que saiu na reta final da partida contra a Juventus por um problema físico.


 O único que não trabalhou com o restante dos companheiros foi Matteo Gabbia, que lida com uma inflamação no tornozelo: o defensor italiano fez um trabalho individualizado na academia e será avaliado amanhã para entender se poderá voltar ao grupo e, portanto, ficar novamente à disposição de Amorim para a viagem para enfrentar a Lazio. 

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