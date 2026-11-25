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Os problemas se acumulam no Milan. Além dos desfalques de Camarda, Pavlovic e Camarda, o time não terá Bartesaghi: o lateral-esquerdo ficará fora da viagem por causa de uma peritendinite na perna direita. A ausência do jogador formado no clube é importante, já que ele estava cotado para ser titular contra a equipe grega. O problema chega em um momento difícil para o jovem, que vem de uma série de atuações abaixo do esperado, como a da última rodada do campeonato, contra o Frosinone.

Bartesaghi foi titular nos quatro primeiros jogos da Europa League. Em algumas ocasiões, Amorim também o escalou mais à frente pela esquerda, pois aprecia mais sua contribuição ofensiva do que a defensiva. No campeonato, Bartesaghi disputou até agora sete partidas, somando 325 minutos em campo.

Estupinan jogará, portanto, no lugar de Bartesaghi e terá uma grande oportunidade para recuperar seu prestígio. A última vez que o ex-jogador do Brighton começou uma partida como titular foi há um mês, em San Siro, contra o Bologna, quando o Milan perdeu por 4 a 2 para a equipe treinada por Palladino. Aquela também foi a única derrota do Milan nesta primeira parte da Serie A.

Estupinan precisa reagir, e rápido, antes que a decisão de negociá-lo em janeiro se torne definitiva. Contratado do Brighton por quase 20 milhões de euros, Pervis nunca conseguiu se conectar com o Milan. Seu desempenho sempre foi irregular, com exceção do gol da vitória no clássico contra a Inter na temporada passada.

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Amorim assumiu a responsabilidade por impedir, no verão passado, a conclusão de um acordo com o Aston Villa, pois tem grande admiração por Estupinan e por suas características técnicas, adequadas à sua filosofia de jogo. Quatro meses depois, essas convicções se enfraqueceram, e Mendes já trabalha para encontrar um destino para seu cliente no mercado. Quem sabe, a partir de amanhã, não comece uma nova trajetória no Milan.