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Goncalo Ramos mira o Cagliari. O atacante português precisou deixar o campo no intervalo do jogo de ontem contra o Olympiacos, após um choque com Lorenzo Pirola. O ex-PSG saiu mancando do estádio Geōrgios Karaiskakīs, o que gerou alguma preocupação. A pancada na tíbia será avaliada entre hoje e amanhã, e o atacante português já sente menos dor.

A situação do camisa 9 do Milan não preocupa o departamento médico, e há ótimas chances de que ele comece jogando na Unipol Domus, em Cagliari, na próxima segunda-feira. Ao lado do Pistolero jogarão Pulisic e Moreira, com Cisse pronto para entrar no decorrer da partida.

O treino de hoje será muito importante para Amorim: o principal objetivo do técnico português é recuperar o maior número possível de jogadores para a difícil viagem à Sardenha. Francesco Camarda certamente estará à disposição, já que está se recuperando totalmente da dor no tornozelo.

Há ótimas chances de Strahinja Pavlović voltar para a partida fora de casa contra o Cagliari: o zagueiro sérvio está concluindo o acompanhamento já previsto após os episódios de cólica, conforme o plano definido com o departamento médico do Milan. Muito provavelmente, começará a partida no banco. O ex-Salzburg havia ficado fora da lista de relacionados para a viagem a Atenas.

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Há mais dúvidas sobre a recuperação de Modric, que enfrenta um desconforto muscular no reto femoral da coxa direita: o meio-campista croata quer tentar superar a dor para estar em Cagliari.