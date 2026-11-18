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As duas partes querem seguir juntas: Cardinale espera concluir em breve a negociação pela renovação de Adrien Rabiot. As conversas com sua mãe, Veronique, estão em estágio avançado.

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As últimas atuações de gala são, claro, apenas uma feliz coincidência, porque a ideia do Milan já estava clara havia algum tempo. Ruben Amorim, aliás, já havia antecipado as intenções do Milan em setembro, surpreendendo a todos.

É claro que o início de temporada, com 5 gols e 4 assistências em 9 jogos, fez o resto. A renovação de Rabiot se tornou a missão contratual mais urgente do clube. Nas últimas semanas, os contatos com sua mãe, Veronique, passaram a ser quase diários e levaram a um entendimento bastante produtivo: uma renovação até 2030 está pronta para ele (o contrato atual vence em 2028), com opção de mais uma temporada a favor do clube. Esse é um dos últimos detalhes a serem resolvidos nas próximas horas.

Já existe um acordo de base sobre salário e condições; agora faltam apenas os últimos passos. A partir da próxima semana, Rabiot pode ser chamado à sede do clube a qualquer momento para assinar o contrato. Será uma grande notícia para o Milan, para o projeto de Cardinale e para Amorim. Rabiot é o presente do Milan e também será seu futuro, com o objetivo comum de conquistar títulos juntos.

As bases estão definidas; falta apenas o esforço final para dar continuidade a uma parceria feliz. O clube, naturalmente, concederá a ele um aumento salarial: atualmente, o francês ganha 3,5 milhões. É razoável pensar que possa chegar, como Pulisic, a 5 milhões mais bônus.

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Para desgosto de quem queria se intrometer, sobretudo o Napoli. Parece que faz uma eternidade desde os muitos rumores do verão, da suposta saudade de Allegri e das dúvidas sobre o futuro no Milan. Rabiot não vai embora; pelo contrário, dobra a aposta. Amorim conquistou a confiança do francês e lhe deu liberdade em campo, recebendo em troca liderança, atuações de alto nível, gols e assistências. Nada mal.