Milan x Red Bull Salzburg: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Equipes fazem duelo direto por uma vaga na próxima fase nesta quarta-feira (2); veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto de equipes que brigam por uma vaga na próxima fase, Milan e RB Salzburg duelam nesta quarta-feira (2), às 17h (de Brasília), no San Siro, pela sexta rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Vice-líder do grupo, com 7 pontos, o Milan entra em campo precisando de uma vitória simples para garantir a sua classificação às oitavas de final sem depender de qualquer outro resultado. Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Alexis Saelemaekers, Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic continuam no departamento médico, enquanto Tomori retorna após cumprir suspensão na rodada passada.

Do outro lado, o RB Salzuburg é o terceiro colocado, com 6 pontos, e sabe que, se ganhar, passa o rival na tabela e vai às oitavas de final. Fernando e Nicolas Capaldo não estarão disponíveis, enquanto Junior Adamu e Oumar Sole são dúvidas.

Prováveis escalações

Escalação do provável MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, Diaz, Leao; Giroud.

Escalação do provável RB SALZBURG: Kohn; Dedic, Pavlovic, Wober, Ulmer; Gourna-Douath; Seiwald, Sucic, Kjaergaard; Okafor, Sesko.

Desfalques

Milan

Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Alexis Saelemaekers, Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic estão todos no departamento médico.

RB Salzburg

Fernando e Nicolas Capaldo são as baixas do time visitante.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 2 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: San Siro, Milão - ITA