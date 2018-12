Milan recebe punição da UEFA por violação do Fair Play Financeiro

O Milan terá 12 milhões de libras (cerca de R$ 58 milhões) da sua renda na Liga Europa 2018-19 restrita

Nesta sexta-feira (14), a Uefa ameaçou punir o Milan das principais competições europeias, devido a violação das regras de Fair Play Financeiro. O clube italiano terá que cumprir algumas medidas impostas pela Uefa para atingir um equilíbrio financeiro, até junho de 2021.

As "medidas disciplinares” são baseadas em três aspectos impostos pela Câmara Adjudicatória do Órgão de Controlo Financeiro do Clube (CFCB), entre elas: “a limitação da equipe de 21 jogadores para a próxima participação em uma competição da UEFA nas temporadas de 2019-2020 e 2020-2021”.



Em nota oficial, a CFCB destacou: "Se o clube não cumprir o ponto de equilíbrio em 30 de junho de 2021, será excluído da participação nas próximas competições de clubes da UEFA. Esta decisão pode ser apelada para o Tribunal de Arbitragem do Esporte, de acordo com o Artigo 34 (2) das Normas processuais que regem o Corpo de Controle Financeiro de Clube da UEFA".

Caso não consiga atingir o equilibro financeiro estipulado pela Uefa, o Mila será impedido de participar das competições europeias seguintes a temporada de 2021, sendo os torneios disputados em 2022-23 e 2023-24.