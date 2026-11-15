Milan recebe consultas de clubes da Serie A por Comotto e Camarda: contato entre o Genoa e o empresário dos dois talentos do clube

Compartilhar Siga GOAL no Google

"Tenho a ambição de jogar mais, apesar de Modric e Rabiot. Sou um jovem ambicioso e espero ter mais minutos em campo nos próximos meses. Quanto a todo o resto, veremos mais adiante." Quem diz é Christian Comotto. O meio-campista nascido em 2008 somou apenas 18 minutos na temporada. Poucos, muito poucos para um talento que precisa ganhar experiência para evoluir.

Publicidade

Com uma lenda como Modric e um craque como Rabiot à sua frente, as perspectivas não são tão animadoras. Por isso, em breve haverá uma reunião entre os agentes do meio-campista e os responsáveis pelo mercado da Milan: está em discussão a possibilidade concreta de ele jogar mais a partir de janeiro. A saída seria por empréstimo, já que o Milan nem pensa em perder o controle sobre o jogador.

Há confirmações do que foi noticiado pela Gazzetta Regionale: o Genoa já teve vários contatos com o agente do jogador nascido em 2008 para tentar iniciar uma negociação visando à reabertura da janela de transferências em janeiro. O Genoa, porém, não gostaria de fechar a operação por empréstimo sem opção de compra, mas com uma opção de compra a seu favor. Parma, Monza e vários clubes da Série B também têm interesse em Comotto.

Riso, agente dos dois jovens talentos do Milan, também conversou com o Genoa sobre Camarda, mas, no momento, essa não é uma opção que está avançando, porque o clube da Ligúria já conta com Osmajic e Colombo para a posição. Pisa, Benevento, Catanzaro e Empoli, além de dois clubes estrangeiros, têm interesse em Francesco. O certo é que ele sairá por empréstimo para buscar espaço e gols.