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O Milan domina o Frosinone em San Siro, mas, durante o segundo tempo, um pequeno sinal de alerta surgiu para a comissão técnica de Ruben Amorim. Por volta dos 50 minutos, o treinador precisou substituir o centroavante Goncalo Ramos. O atacante português, que marcou no primeiro tempo, foi retirado de campo às pressas pelo técnico do Milan pouco depois do gol de Jashari que fez o placar chegar a 3 a 1.

O motivo? Segundo informou a Sky ao vivo, a substituição se deveu a um leve desconforto muscular comunicado pelo jogador à comissão técnica, embora o próprio Ramos tenha reclamado ao ser substituído.

O QUE ACONTECEU - Após uma disputa de bola no segundo tempo, Ramos avisou à comissão técnica que havia sentido um pequeno problema na panturrilha. Para evitar complicações e preservar o jogador, agora que o Milan tinha ampliado sua vantagem no placar, Amorim decidiu substituí-lo imediatamente. O objetivo era não correr riscos: Cisse entrou no lugar do português para evitar possíveis problemas adicionais.

RAMOS NÃO QUERIA SAIR - Ao ser substituído pelo meia-atacante italiano, aos 51 minutos do segundo tempo, Ramos fez uma expressão de desaprovação em direção à comissão técnica, gesticulou para dizer "espera" e depois reclamou, pois queria tentar permanecer em campo.

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A COMEMORAÇÃO NO BANCO - Quando Cisse marcou, porém, o português se levantou do banco e comemorou com os companheiros, segundo a Dazn. Um sinal de que, provavelmente, o problema não é tão grave.