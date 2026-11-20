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O Milan está de olho em Virgil Van Dijk. O interesse é real e também encontra confirmação na Itália, segundo informação do Sportitalia. O zagueiro do Liverpool e capitão da Holanda é um alvo para o verão de 2027, quando muita coisa pode mudar no Milan, sobretudo na defesa.

Contratado pelo Liverpool em janeiro de 2018 junto ao Southampton por 75 milhões de libras, o equivalente a mais de 80 milhões de euros, o ex-jogador de Groningen e Celtic é visto como alguém experiente, capaz de elevar o nível da equipe, especialmente em termos de liderança. Mas, para vê-lo no Milan, várias condições precisam se alinhar.

A primeira é sua saída do Liverpool, pelo qual disputou até agora 386 partidas e marcou 36 gols, considerando todas as competições. Sua situação contratual é bem conhecida e motivo de grande debate dentro e fora do clube: o contrato de van Dijk termina em 30 de junho de 2027, e ele negocia a renovação. Hoje, sua vontade é permanecer na cidade dos Beatles: "Neste momento, me sinto bem", disse o jogador nascido em 1991, em Breda, durante a concentração da seleção holandesa. "Vamos ver o que acontece, não estou em pânico. Quero continuar fazendo o que sempre fiz."

O Liverpool ainda não tomou uma decisão. As negociações continuam, com a duração do novo acordo e o salário no centro das conversas. Os Reds oferecem uma extensão de um ano, até 2028, com opção por mais um, e estão dispostos a oferecer um salário bem inferior ao atual, de cerca de 21 milhões de libras brutas, o equivalente a mais de 13 milhões de euros líquidos.

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O ex-líder do Southampton, segundo a imprensa inglesa, pede um contrato até 2029 e não está disposto a reduzir muito seu salário. Por enquanto, o Milan observa. O clube manifestou interesse aos representantes do jogador, mas conhece as prioridades do holandês. Se não houver acordo com o Liverpool, fará uma tentativa e apresentará uma proposta formal. Mesmo aos 35 anos (36 no próximo verão), van Dijk pode ser um trunfo. É o que acreditam Cardinale, Ibrahimovic, talvez o maior fã do camisa 4 dos Reds, e Amorim.

Van Dijk não é o único nome considerado para reforçar a defesa. Em janeiro, haverá uma tentativa por Gonçalo Inacio, zagueiro português do Sporting de Lisboa, que abriu as portas para uma transferência: o valor inicial seria de cerca de 40 milhões. Inacio tem os mesmos agentes de Amorim, e a relação deles com o Milan é ótima, com contatos bastante frequentes.

Enquanto isso, o próprio van Dijk falou sobre seu futuro à Sky Sport: "Se alguém diz ou dá a entender que já sabe o que farei na próxima temporada, não é verdade, porque nem eu faço ideia ainda. Para mim, o importante é que me sinto bem e ainda tenho muitos anos de carreira pela frente. Seja como for, minha trajetória aqui é incrível. Serei sempre grato ao Liverpool, que representou uma grande parte da minha vida por quase 10 anos. Veremos se meu contrato será renovado; caso contrário, me despedirei no verão."