Milan prepara proposta de 60 milhões de euros por Endrick, do Real Madrid, mas Jose Mourinho tenta barrar a saída

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O Milan surge como forte candidato à contratação de Endrick, promessa do Real Madrid, e prepara uma oferta milionária para levar o brasileiro ao San Siro. O clube italiano, porém, enfrenta a resistência de Jose Mourinho, que não pretende autorizar a saída do jovem atacante.

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Milan prepara investimento de peso

O Milan se prepara para testar a disposição do Real Madrid com uma proposta milionária pelo jovem talento brasileiro Endrick . O clube italiano estaria disposto a oferecer um valor inicial de 60 milhões de euros, que poderia chegar a 70 milhões de euros com bônus vinculados ao desempenho. Segundo informações do Corriere dello Sport, para tornar a negociação mais atraente para o campeão espanhol, o Milan também está disposto a incluir uma cláusula de recompra de 80 milhões de euros, que permitiria ao clube de La Liga trazer o atacante de volta no futuro.

Apesar do investimento significativo, o negócio depende da aprovação da comissão técnica no Santiago Bernabéu. Florentino Perez pode se sentir tentado por uma oferta nesses moldes por um jogador que tem recebido poucos minutos em campo, mas a decisão final provavelmente cabe ao treinador. O Milan espera que a opção de recompra demonstre sua disposição de contribuir para o desenvolvimento do jogador, ao mesmo tempo que oferece segurança ao Real Madrid a longo prazo.

Mourinho tenta impedir saída do Real Madrid

O principal obstáculo para a diretoria do Milan continua sendo a posição firme de Mourinho. O ex-técnico de Chelsea e Inter teria criado uma barreira em torno do brasileiro , que considera uma aposta técnica capaz de trazer grandes resultados ao Real Madrid nas próximas temporadas. Mourinho acredita que a profundidade do elenco e o calendário cheio acabarão dando ao jovem as oportunidades de que precisa para brilhar na Espanha.

Essa recusa categórica também afetou outros possíveis interessados na Serie A. A Roma também vem acompanhando a situação e considera principalmente a possibilidade de um empréstimo para reforçar suas opções de ataque, sob a orientação do diretor esportivo Mauro D'Amico. A mensagem da capital espanhola, porém, tem sido a mesma: o jogador não está à venda e tampouco sairá por empréstimo, já que o treinador espera contar com ele na busca por títulos.

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A ligação com a Roc Nation

Para superar essa resistência, o Milan pode recorrer a relações empresariais de alto nível, em vez de depender apenas das negociações tradicionais. O clube nomeou recentemente Brett Yormark CEO da Milan Sports & Entertainment. Brett é irmão gêmeo de Michael Yormark, presidente da Roc Nation Sports International, agência que administra os interesses profissionais de Endrick. Esse vínculo familiar pode dar ao Milan uma vantagem singular para se aproximar das pessoas mais próximas do jogador.

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Além disso, Gerry Cardinale, proprietário da RedBird, mantém uma relação profissional de longa data com a Roc Nation, empresa de entretenimento fundada por Jay-Z. Esses laços entre a direção do Milan e os representantes do jogador podem ser o recurso que permitirá ao clube manter o diálogo aberto, mesmo com a comissão técnica do Real Madrid publicamente contrária à transferência. A expectativa é que essas relações fora de campo possam, com o tempo, convencer os representantes do jogador a aceitar uma mudança para a Itália.

Planejamento para janeiro

O interesse do Milan pelo brasileiro surge em um momento em que o clube busca acrescentar qualidade de alto nível ao ataque. Embora outros nomes, como Tommaso Tresoldi, tenham sido associados a uma transferência para o San Siro, a investida por Endrick segue como o plano mais ambicioso da atual gestão. O clube busca uma contratação de destaque para impulsionar sua disputa pelo título e garantir um sucessor de longo prazo para seus atacantes mais velhos.

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A expectativa é que a disputa pela contratação se intensifique à medida que a janela de transferências de janeiro se aproxima. Embora Mourinho mantenha, por ora, uma posição de total resistência, a pressão de um pacote que pode chegar a 70 milhões de euros e a influência da Roc Nation ainda podem mudar o cenário. Por enquanto, o brasileiro permanece em Madri, mas o Milan deixou claro que está disposto a fazer o que for necessário para levar um dos jovens talentos mais promissores do futebol ao San Siro neste inverno.