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Rabiot MilanGetty Images
Yosua Arya
Traduzido por

Milan prepara novo contrato de alto valor para Adrien Rabiot, astro do clube que deve receber aumento salarial significativo

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O AC Milan prepara uma proposta de renovação contratual lucrativa para Adrien Rabiot após seu início de temporada impressionante. O clube italiano quer garantir a permanência do meio-campista francês até 2030, com um aumento salarial significativo que reflita sua crescente importância.

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Bom início deve render novo contrato

O Milan se prepara para recompensar Rabiot com um novo contrato de longo prazo e valores elevados, segundo a Gazzetta. O meio-campista de 31 anos rapidamente se tornou uma peça fundamental do elenco nesta temporada.

Rabiot vive uma temporada de alta produtividade em gols pelo AC Milan. O jogador da seleção francesa já marcou cinco gols em apenas 13 partidas por todas as competições. O bom desempenho convenceu a diretoria a agir rapidamente para garantir sua permanência. Segundo a reportagem, os dirigentes já preparam as bases para uma proposta melhor.

Um pilar do projeto

Gerry Cardinale, proprietário do Milan, vê Rabiot como peça fundamental de seus planos de longo prazo. A direção do clube quer construir seu futuro projeto esportivo em torno do experiente meio-campista.

O contrato atual entre Rabiot e o Milan termina em junho de 2028. A renovação proposta, porém, manteria o francês no clube por mais dois anos, até o verão de 2030.

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De acordo com a mesma reportagem, há um forte interesse mútuo em manter o vínculo. Tanto o clube quanto o jogador estariam interessados em prolongar a parceria bem-sucedida.

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Grande investimento financeiro previsto

O Milan está disposto a respaldar sua confiança em Rabiot com um grande investimento. A proposta de renovação inclui um aumento salarial expressivo, que refletiria a importância adquirida pelo jogador na equipe. Atualmente, Rabiot recebe, segundo informações, € 3,5 milhões por ano no Milan.

Pelos termos propostos, seu salário-base garantido subiria para € 5 milhões anuais. Esse valor, significativamente maior, não inclui bônus adicionais por desempenho. O novo pacote representa uma forte demonstração das intenções da diretoria do AC Milan.

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Negociações formais à vista

O clube deve dar em breve os próximos passos formais para fechar o acordo contratual. As negociações oficiais entre todas as partes devem ocorrer em um futuro próximo.

Representantes do Milan vão se reunir diretamente com Veronique Rabiot, mãe e principal agente do jogador. Ela conduzirá as discussões decisivas sobre os novos valores e a duração do contrato.