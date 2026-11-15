Milan precisa de uma mudança nas laterais: Amorim volta a pensar em seu pupilo Mazraoui para janeiro

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A linha de quatro na defesa marcou a primeira virada tática para Amorim e seu Milan, que encontrou seu equilíbrio, sobretudo no campeonato. Mas, com a nova formação, as prioridades no mercado de transferências também mudam: o técnico português precisa de um lateral de origem que possa jogar pelos dois lados. Um coringa defensivo que pode ser Noussair Mazraoui, do Manchester United.

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O jogador da seleção marroquina é um nome que agrada muito a Amorim, que já o havia treinado justamente em sua passagem pelos Red Devils. Na difícil temporada do Manchester United, ele entrou em campo cinco vezes na Premier League, duas na Champions League e uma na EFL Cup. Não é exatamente o momento mais empolgante de sua passagem pela Inglaterra.

Na linha de quatro de Amorim, Mazraoui poderia jogar tanto na lateral direita quanto na esquerda, além de atuar como zagueiro se necessário. A relação entre os dois continua ótima, tanto que houve contatos no verão passado para sondar sua disposição de se transferir para o Milan.

O interesse pode voltar a ganhar força nos próximos dias. O jogador nascido em 1997 está no topo da lista de preferências caso o Milan decida buscar opções para as laterais. Quem poderia abrir espaço para ele é Estupinan, que está em conflito total e prolongado com todo o ambiente do clube.

A palavra final será de Pochettino, que acaba de ser nomeado novo técnico do Manchester United no lugar de Carrick e terá de dar sua opinião sobre Mazraoui. O Milan aguarda e torce...