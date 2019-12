Milan pode liberar Paquetá ao PSG, mas só se "empatar" investimento feito

Com a janela de transferência aberta, o Milan se prepara para negociações; Paquetá estaria na lista de vendas

O começou as movimentações acerca do mercado de transferência de janeiro e Lucas Paquetá poderá estar de saída da equipe.

O nome do brasileiro certamente será incluído na lista de vendas, à qual outras negociações em potencial podem ser adicionadas, como a de Fabio Borini e Ricardo Rodríguez. Ambos jogadores tiveram atuações abaixo do esperado no clube italiano durante a metade da temporada 2019/20.

Rumores a respeito da ida de Paquetá ao movimentaram a imprensa italiana e francesa. A diretoria do Milan, no entanto, avaliará uma possível despedida apenas no caso de ofertas entre 35 e 40 milhões, mesmo valor gasto para trazê-lo para a , no início de 2019, após deixar o .



