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O Milan se prepara para retomar sua temporada no domingo, às 18h, em San Siro, contra o Frosinone. O treino desta manhã em Milanello, a dois dias da partida, trouxe informações importantes. Foi a segunda atividade com todos os jogadores que estavam com suas seleções de volta, à exceção dos lesionados.

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Strahinja Pavlovic voltou a participar de apenas parte do treino com o grupo, e isso certamente não é uma boa notícia para Ruben Amorim. O zagueiro sérvio ficou fora tanto do jogo da Liga Europa contra o Ferencvaros quanto da vitória fora de casa sobre o Genoa pelo campeonato devido a um incômodo problema de cólicas renais.

O ex-Salzburg ficou afastado por quase duas semanas e não pode estar com 100% da condição física. Ele está disposto a fazer um esforço para ficar à disposição do clube e do treinador, mas a decisão definitiva sobre sua convocação será tomada apenas amanhã.

A linha de quatro contra o Frosinone será formada por Gila à direita, Diawara e o sempre presente De Winter no centro da zaga, com Bartesaghi como provável novidade na escalação pela esquerda.

Amanhã, véspera de Milan x Frosinone, o Milan voltará a treinar pela manhã no centro de treinamento de Milanello. Depois do almoço, às 14h, está prevista a coletiva de imprensa de Ruben Amorim. À noite, como vem acontecendo nesta temporada antes dos jogos em San Siro diante de sua torcida, haverá concentração em um hotel.

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Uma notícia importante e confirmada: Maignan se recuperou completamente da lesão e estará em campo normalmente contra o Frosinone de Alvini, uma das melhores surpresas deste início de temporada.