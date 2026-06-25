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Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Milan, ouça o que diz Gimenez: “Está tudo nas mãos do meu agente; o acordo é não falar sobre o futuro enquanto eu estiver na Copa do Mundo”

Milan
Mercado da bola

Santiago Gimenez revelou que há um acordo com seu agente para não pensar no futuro enquanto estiver defendendo o México na Copa do Mundo

Santiago Giménez também começou a partida no banco durante o jogo entre México e República Tcheca, partida vencida pelos anfitriões por 3 a 0. O atacante mexicano, que pertence ao Milan, concedeu uma entrevista à TV Azteca, na qual também falou sobre seu futuro: O acordo que fizemos foi deixar tudo nas mãos do meu agente e não falar comigo sobre nada, pelo menos enquanto eu estiver aqui com a minha seleção. Depois da Copa do Mundo, veremos o que vai acontecer, mas o acordo era esse: não tocar nesse assunto durante a Copa do Mundo. Por enquanto, essa possibilidade não me tira o sono. Estou totalmente concentrado na Copa do Mundo. São coisas que a gente vive pouquíssimas vezes na vida, no máximo seis, como vemos hoje. Mas acredito que sejam momentos únicos, que quero aproveitar ao máximo, e não quero me distrair com coisas que nem mesmo estão nas minhas mãos. Sinto que quero deixar tudo também nas mãos de Deus; eu me concentro no que tenho que fazer e só isso”.

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