Em evento organizado pelo Milan para encontrar os torcedores ao lado do companheiro Koni De Winter, o ponta anglo-jamaicano falou sobre o momento da equipe e sobre sua situação pessoal. O jogador nascido em 2003 em RedHill tem grandes ambições: apontou o título da Serie A como objetivo da equipe e a permanência no Milan como meta pessoal.
Hutichinson chegou a Milão no fim da janela de transferências do último verão, por um empréstimo de cerca de 4 milhões de euros, em uma operação conduzida pelo influente empresário brasileiro Giuliano Bertolucci.
O problema para Hutchinson e, por consequência, para o Milan continua sendo o valor acertado com o Nottingham Forest: 50 milhões de euros. É muito dinheiro, e o ex-jogador de Arsenal e Chelsea precisa mostrar que vale essa quantia.
Até aqui, sua temporada pode ser considerada positiva, com um gol em sete partidas na Serie A e quatro atuações na Europa League. Amorim o tem em alta conta e trabalha bastante com ele individualmente para ajudá-lo a dar o próximo passo.
O técnico português certamente é um aliado importante de Hutchinson, que agora precisa fazer um pouco mais para merecer a permanência no Milan.