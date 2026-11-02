Milan, ouça Di Canio: "Amorim está fazendo no Milan o que queria fazer no United e não o deixaram fazer"

A análise de Paolo Di Canio sobre o trabalho de Ruben Amorim nesta primeira fase da temporada é contundente, inequívoca e remete ao passado. Confira o que ele disse em sua participação habitual no Sky Calcio club: "Amorim está fazendo no Milan o que queria fazer no United e não lhe permitiram. Está buscando equilíbrio. Trouxe jogadores com fôlego."
Sobre Diego Moreira: "Surpreendem o profissionalismo, a seriedade e a ousadia. Está se tornando decisivo e mostrou isso quando disputou trechos de partidas. Ele corre para a frente e para trás sem problemas. Está mostrando que o dinheiro gasto nele foi bem investido, tanto para o presente quanto pensando no futuro."