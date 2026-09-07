Milan, ouça Costacurta: "Milan e Juventus são os favoritos para a Liga Europa, vejo o Milan com mais gosto neste ano"

Alessandro Costacurta acompanha com muito interesse o novo Milan de Amorim. O ex-zagueiro do Milan, entrevistado pelos microfones da SportWeek, falou sobre as ambições do clube na temporada recém-iniciada, apontando justamente Milan e Juventus entre os principais favoritos à conquista da Europa League: "Milan e Juventus são favoritos na Europa League e devem chegar pelo menos à semifinal, no mais, olho nos ingleses e em particular no Bournemouth"





Depois, ele continua: "Amorim me intriga, quer fazer o adversário errar mesmo correndo o risco de alguma coisa, e só por isso já me agrada".