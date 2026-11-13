Milan, olheiros na Bélgica para acompanhar o Union Saint-Gilloise: Sylla convenceu a todos, Zorgane foi observado

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São três os jogadores da Bélgica no elenco do Milan (De Winter, Moreira e Saelemakers), e do país pode chegar um pacote de presente para Amorim abrir em janeiro. O Milan montou base em Saint Gilloise, município belga de 44.767 habitantes localizado na Região de Bruxelas-Capital, para observar de perto dois jogadores.

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O primeiro, o que mais agrada e pode se tornar um alvo em breve, é Massiré Sylla. Ele tem 21 anos, joga pelo Union Saint-Gilloise e apresentou uma rápida evolução técnica e tática. Chegou à Bélgica em janeiro passado, por pouco menos de dois milhões de euros, vindo de um pequeno clube norueguês, o Lyn.

Em pouco tempo, tornou-se peça indispensável na linha de três defensores do Union Saint-Gilloise: atua como zagueiro pela esquerda, apesar de ser destro. Muito forte nos duelos individuais e no jogo aéreo, o jogador nascido em 2005 recebeu sua primeira convocação para a seleção do Senegal: o técnico Viera o chamou para substituir o lesionado Mamadou Sarr.

O Milan o acompanha há algum tempo por meio de sua equipe de observação, com avaliações positivas. Um ponto fraco? A impetuosidade excessiva, que às vezes o leva a exagerar e cometer faltas demais. Mas, segundo Bobby Gardiner e sua equipe, ele tem as características certas e o potencial para ir bem com Ruben Amorim. Não está no topo da lista de preferências, mas continua sendo um jogador que agrada: o Union Saint-Gilloise preferiria vendê-lo no meio do ano, mas já tem uma avaliação preliminar para janeiro. De quanto? O valor inicial é de 10 milhões, com a possibilidade de subir, já que muitos clubes da Premier League e da Série A estão buscando informações sobre o jogador.

No clube belga, que venceu recentemente o Celta em Vigo pela Liga Europa, há outro jogador que chamou a atenção do Milan: o argelino Adem Zorgane. Boa técnica, ótima visão de jogo e capacidade de atuar em várias funções no meio-campo: como volante, meio-campista mais adiantado e, às vezes, alguns metros à frente. Já não é tão jovem, por ser nascido em 2006, e justamente esse aspecto está sendo analisado pela equipe responsável pelas transferências do Milan.