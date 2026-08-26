Milan, o verão dos "nãos" de Leão: o português recusou uma superoferta da Arábia Saudita

Rafael Leao voltou a treinar com o grupo e está tecnicamente à disposição de Ruben Amorim para o duelo de sexta-feira à noite, em San Siro. Enquanto isso, aguarda novidades do mercado, com intermediários e agentes trabalhando para encontrar a melhor solução possível do ponto de vista esportivo e econômico. Neste momento, há um mano a mano entre Galatasaray e Aston Villa, com o Tottenham tendo buscado informações, por meio da articulação de Jorge Mendes, sem se aprofundar.





Nos últimos dias, segundo apuração da nossa redação, Leao recusou uma oferta rica, tanto para o Milan quanto para o próprio jogador, do Al-Hilal de Simone Inzaghi: ele não tem interesse em jogar no campeonato da Arábia Saudita.