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Milan, o plano de Amorim para Comotto: estreará contra o Salzburg, mas só com a partida em andamento

Milan

Amanhã, contra o Salzburg, Christian Comotto deve entrar durante a partida e disputar seus primeiros minutos nesta temporada.

Christian Comotto está pronto para estrear na temporada com a camisa do Milan.  Amanhã, contra o Salzburg, na segunda partida da Liga Europa, ele deve disputar seus primeiros minutos nesta temporada. Ruben Amorim já planeja dar uma oportunidade com a camisa do Milan ao talento nascido em 2008, que permaneceu no clube durante o verão apesar das muitas propostas recebidas. A Juventus também havia feito uma oferta para contratá-lo em definitivo.


O Milan começará a partida com Musah e Jashari, em um revezamento já planejado com Comotto e Rabiot. Amorim também dará minutos importantes a outro jogador formado nas categorias de base do Milan: Francesco Camarda. O jovem centroavante nascido em 2008, por sua vez, deve começar como titular e dar um pouco de descanso a Gonçalo Ramos.

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