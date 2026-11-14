Milan, novo indício da ligação entre Cardinale e a Roc Nation Sport: Endrick é um alvo concreto; veja quanto custa

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Brett Yorkmark, novo CEO da MSE, é ex-codiretor executivo da Roc Nation Sport e irmão de Michael Yorkmark, dirigente da Roc Nation Sports desde 2014. Essa é mais uma confirmação direta da ligação entre o Milan e a agência do famoso rapper americano Jay-Z, que cuida dos interesses do jovem talento brasileiro Endrick.

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O jogador nascido em 2006 é uma verdadeira obsessão de Cardinale, que acredita ter as cartas certas para vencer o que parece ser uma partida de pôquer. À mesa, além do Real Madrid, dono dos direitos do jogador, também estão a Roma e diversos clubes da Premier League, sobretudo Everton e Newcastle.

A estratégia do dono da Red Bird é clara: conquistar a preferência do jogador buscando apoio justamente na Roc Nation Sports. Os contatos, iniciados em agosto, prosseguiram de forma constante porque Endrick representaria o investimento perfeito para a Red Bird: ainda muito jovem, ambicioso, talentoso e com uma vontade enorme de se firmar no futebol europeu.

O Real Madrid, segundo o sempre muito bem informado The Athletic, teria decidido vender o brasileiro em janeiro, mas apenas em definitivo, e não mais por empréstimo. O preço? Pelo menos 60 milhões de euros, com bônus a mais ou a menos. Resta saber o que Mourinho pensará a respeito. Recentemente, ele foi categórico: "Quem o quiser terá de passar por cima de mim".

O Special One nunca é banal, e Cardinale sabe bem disso: no último verão europeu, foi o técnico português quem barrou a negociação entre o Milan e o Real Madrid pelo jogador da seleção brasileira. Mas agora algo parece ter mudado, e a nomeação de Brett Yorkmark como novo CEO da Mian Sport Entertainment pode abrir um novo caminho para o Milan na disputa por Endrick.