Milan, Nkunku volta a treinar com o grupo: primeiro treino para Leão e Gonçalo Ramos

Christopher Nkunku voltou a treinar com o grupo nesta manhã em Perth, depois de ter desfalcado o amistoso contra o Celtic por causa de um incômodo físico após uma contusão que havia provocado um leve desconforto muscular. Uma boa notícia para Ruben Amorim, que quer apostar forte no francês em sua primeira temporada no AC Milan.

Rafael Leao e Goncalo Ramos fizeram hoje, no campo de treinamento "Sam Kerr", em Perth, na Austrália, uma sessão de trabalho individual. Mario Gila fez mais uma sessão de treinamento personalizado após o problema muscular sentido no último amistoso contra o Celtic.



