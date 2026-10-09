Como informa o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o estafe do jogador sinalizou aos rossoneri que eles teriam boas chances de contratar Endrick na próxima janela de transferências de inverno.

Segundo a publicação, o brasileiro está bastante aberto a uma mudança para San Siro, embora naturalmente ainda mantenha outras opções em aberto. O concorrente do Milan na Serie A, a Roma, também demonstra interesse em Endrick, assim como aparentemente o Aston Villa, peso pesado da Premier League.

Segundo a Gazzetta, o Milan já havia sondado Endrick no verão, mas na época o jovem atacante recusou. Em vez disso, o brasileiro queria se firmar de vez no Real após um empréstimo bem-sucedido ao Olympique Lyon no primeiro semestre de 2026. Até aqui, porém, a arrancada definitiva no time merengue também segue bem distante, mesmo sob o comando do novo técnico José Mourinho.

Endrick também tem dificuldades no Real Madrid sob Mourinho

Uma lesão muscular, que o tirou de ação no início da temporada, dificultou ainda mais o começo com Mourinho. Mas, desde que voltou a ficar em forma, Endrick somou apenas quatro minutos em quatro jogos oficiais, tendo saído do banco somente na reta final da vitória por 3 a 2 sobre o Elche, em meados de setembro. Não há como tomar a vaga de Kylian Mbappé no centro do ataque e, além disso, a contratação surpresa Carlos Espi já se credenciou, com suas qualidades saindo do banco, para o papel de primeiro reserva de Mbappé.

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Endrick, que tem contrato no Bernabéu até 2030, quer de qualquer forma ter minutos suficientes em campo, motivo pelo qual uma nova saída de Madri se torna cada vez mais provável caso ele siga jogando tão pouco ao longo da temporada. A Gazzetta coloca em pauta, além de um novo empréstimo simples, também um modelo de transferência com opção de compra posterior e cláusula de recompra para o Real.

Onde Endrick poderia jogar no Milan?

O Milan de fato havia investido muito dinheiro no verão por um novo camisa 9, pagando 74 milhões de euros ao Paris Saint-Germain por Gonçalo Ramos. De acordo com a Gazzetta, sob o comando do técnico Ruben Amorim também seria possível um sistema com dois atacantes, no qual Endrick poderia atuar ao lado de Ramos. Além disso, o Milan também vê o jogador de 20 anos, alternativamente, como opção para a ponta direita.

Endrick, que se transferiu do Palmeiras para Madri em 2024, disputou até aqui 41 jogos oficiais pelo Real, nos quais marcou sete gols. No segundo turno da temporada passada, o atacante da seleção brasileira convenceu no Olympique Lyon: em 21 partidas pelo clube francês, somou 16 participações em gols (oito gols e oito assistências).